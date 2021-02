Probabili formazioni Granada-Napoli: Zielinski tira il fiato, chance per Lobotka dal 1'! 4-3-3 per gli spagnoli, Gonalons ci sarà

Ultimissime notizie calcio Napoli - Domani, alle ore 21.00, il Napoli andrà di scena sul campo del Granada in un testa a testa valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una sfida da non sbagliare per gli uomini di Gennaro Gattuso, che però ha letteralmente gli uomini contati e che arriva a questo testa a testa da brividi costretto a fare la conta dei presenti.

QUI GRANADA - Diego Martínez Penas sceglierà ancora una volta il 4-3-3, con la linea composta da Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo e Neva davanti all'estremo difensore Rui Silva. Il vertice basso della lina mediana sarà un vecchio pallino del Napoli, vale a dire Maxime Gonalons, spalleggiato da Montoro e da Yangel Herrera, la stella della realtà andalusa. In avanti tridente offensivo composto da Kenedy, Jorge Molina e Machìs.

QUI NAPOLI - Uomini praticamente contati, come detto, per Gennaro Gattuso, che in fase difensiva si affiderà ancora una volta agli ultimi superstiti: a proteggere Meret ci saranno, infatti, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo resta un minimo margine di azione per il tecnico, con Lobotka ed Elmas che potrebbero far tirare il fiato a Bakayoko e Zielinski, particolarmente provati di recente. Si candida ad una maglia da titolare anche Fabian Ruiz, che deve però trovare la condizione ideale dopo il lungo stop causato dal Coronavirus. Il riferimento offensivo sarà ancora una volta Victor Osimhen, con Politano ed Insigne ai suoi lati.

Probabili formazioni Granada-Napoli

Granada (4-3-3): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Yangel Herrera; Kenedy, Jorge Molina, Machís.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.