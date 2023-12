Perché è mortificante il gesto dei premi ad obiettivo di De Laurentiis alla squadra

Napoli Calcio - Non si spara sulla Croce Rossa, ma diventa praticamente impossibile difendere l'andazzo che purtroppo sta prendendo il Napoli. L'allenatore Mazzarri, da apprezzare per essersi preso una patata bollente con il rischio di essere stritolato (ingiustamente) dal popolo azzurro, sinceramente di più non può fare. Nelle ultime ore è trapelata l'indiscrezione secondo cui il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso dei premi alla squadra dopo la sconfitta contro la Juventus. Lasciatecelo dire con grande onestà, tale mossa presidenziale è mortificante. Non discutiamo il gesto (disperato) del patron di risollevare in qualche modo i calciatori bensì il fatto che per motivarli serva anche un incentivo economico.

Da una rosa che ha vinto lo scudetto ci aspetteremmo una voglia di rivalsa a prescindere dal portafoglio e dalle parole che De Laurentiis ha potuto dire nelle segrete stanze del centro tecnico di Castel Volturno. Mettere premi sul tavolo è un gesto eroico, ma in questo momento stona un po' con quell'orgoglio che a prescindere ognuno dei protagonisti dovrebbe avere nel proprio dna. Il gesto di Osimhen ai tifosi della Juve, da molti osannato, dovrebbe essere invece la normalità perché la voglia di difendere uno scudetto non si dimostra solo all'Allianz ma anche contro avversari come l'Empoli di turno. Non ci si può ricordare di portare sul petto quel tricolore tanto sognato solo nei big match.

Chissà se questo gesto disperato di De Laurentiis sortirà l'effetto giusto per far ripartire definitivamente un'auto ingolfata e con tanti problemi da risolvere. Da più parti si chiede di fare fronte comune con le solite frasi fatte ostracizzando chi invece fa una critica costruttiva e soprattutto senza pregiudizi. A tal proposito, stanno venendo di nuovo fuori coloro che prima dello scudetto non avevano simpatia per il presidente De Laurentiis che, purtroppo per loro, lo scorso anno hanno dovuto ingioiare il boccone più amaro di sempre. Dalle gestioni delle criticità si capisce la grandezza di un gruppo e di un club. Se i campioni d'Italia hanno bisogno di premi per essere incentivati, vuol dire che abbiamo sbagliato davvero tutto.

