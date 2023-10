Perchè De Laurentiis ha indebolito la posizione di Garcia in Napoli-Milan

"Se non puoi vincere, cerca di non perdere". Questa frase di Rudi Garcia (la diceva anche Johan Cruijff), rilasciata al termine di quel turbolento Genoa-Napoli, si è concretizzata nei fatti ieri contro il Milan quando ha scelto di inserire Zanoli, un terzino, al posto di Politano il quale è stato colui che ha suonato la sveglia con un gol di tecnica pura. Alla fine, ragionando alla Garcia, il Napoli è riuscito a portare a casa un punto anziché zero.

La classifica dice che il Napoli è a -7 dal primo posto, ma chi misura ogni giorno la distanza dall'Inter probabilmente non ha ascoltato proprio le parole del tecnico francese il quale ha sempre ripetuto come l'obiettivo stagionale fosse quello di arrivare tra le prime quattro posizioni per la Champions League. Ragion per cui, in virtù di quest'ultima osservazione, il pareggio con il Milan può essere anche accettato.

Stamattina si è letto di un De Laurentiis negli spogliatoi al termine del primo tempo. Un gesto forte, da uomo che confida molto nelle qualità della sua squadra, ma che di fatto ha indebolito ancora di più la posizione di Garcia. Se un allenatore viene scavalcato anche nel bel mezzo di una gara la situazione non è delle migliori. Il secondo tempo contro il Milan deve essere un punto di partenza per rabbia e voglia di non arrendersi. La domanda però da porsi è: il vero Napoli è quello del primo tempo o della seconda frazione di gioco? Il dilemma resta.

