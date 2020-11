Patto squadra-Gattuso, tutti a pranzo per un evento speciale: la promessa dello spogliatoio

Ultmissime calcio Napoli - Tutti insieme a pranzo lunedì, dopo la sconfitta contro il Milan e il confronto acceso ma civile nello spogliatoio per l’analisi delle gare. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fornisce anche ulteriori dettagli sulla reunion extra campo degli azzurri

Oggi è il compleanno di Maksimovic ma gli azzurri hanno cominciato a festeggiarlo con un paio di giorni d’anticipo (stasera il Napoli è in ritiro al Britannique) per ritrovare anche la serenità e l’unità del gruppo.Brindisi per il compagno di squadra, la voglia di riconquistare il sorriso e stare insieme. Per ripartire (domani Europa League e domenica la Roma) è necessario remare tutti in un’unica direzione. Lo spogliatoio si compatta, vuole dimostrare che ha la forza per ripartire, del resto Gattuso ha chiesto proprio di pensare più al noi che all’io.