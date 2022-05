Calciomercato Napoli: c'è anche Pasalic nella lista di Giuntoli, la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Spunta il nome di Mario Pasalic per il futuro del centrocampo del club azzurro. Con l'aritmetica conquista della Champions League, il Napoli si sta dedicando molto alle prime vere decisioni da prendere in entrata ed uscita sul fronte calciomercato. Come ha sempre ribadito il presidente De Laurentiis nessun calciatore è incedibile davanti ad un'offerta ritenuta indecente e soprattutto congrua al valore del cartellino. Di Osimhen si è scritto come il club non rifiuterebbe a priori una proposta da 80 milioni più bonus, ma al stessa cosa vale per tutti.

Anche per Piotr Zielinski che sembra giunto al bivio definitivo per la sua carriera. A 28 anni (li compirà il prossimo 20 maggio) se arrivasse qualche sirena dalla Bundesliga dove alcuni club sarebbero interessati, De Laurentiis un pensierino sulla cessione lo farebbe specialmente se dovesse arrivare qualcosa di concreto sui 40-50 milioni. Anche se la questione Fabian Ruiz va monitorata con maggior attenzione perché rispetto al polacco ha solo un anno dalla scadenza.

Mario Pasalic

Pasalic Napoli: nome nuovo di calciomercato

Ecco allora che spunta fuori un nome nuovo per il centrocampo del Napoli: quello di Mario Pasalic. In virtù del fatto che Zielinski e Fabian non sono incedibili davanti a proposte idonee, il Napoli sta da tempo sondando eventuali sostituti in attesa di capire se arriverà a Castel Volturno una mail ufficiale con tanto di cifre per lo spagnolo ed il polacco.

Di Bajrami e Asllani ve ne abbiamo parlato in tempi non sospetti. A questi nomi si affianca quello di Traorè del Sassuolo, Barak del Verona ma anche quello di Mario Pasalic dell'Atalanta.

Il croato sono due stagioni che sta facendo molto bene alla corte di Gasperini pur non giocando da titolare sempre. Al Napoli piace sia perchè vede la porta (una qualità non da poco se vorresti rimpiazzare uno tra Fabian e Zielinski) ma anche per la sua duttilità tattica poichè ha ricoperto praticamente tutti i ruoli di centrocampo, trequarti e perfino attacco dove quest'anno, in assenza di Duvan e Muriel, ha agito da falso nueve. L'Atalanta vuole capire se con Gasperini ci saranno i margini per proseguire oppure no. La scelta tecnica peserà sulle strategie di mercato future. Pasalic ha un ingaggio ampiamente alla portata del Napoli ed il suo cartellino viene valutato sui 25 milioni.

