Parma-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso ha scelto il modulo, occhio a tre ballottaggi fino all'ultimo minuto. Uomini contati per Liverani

Ultimissime Napoli - Il tempo degli esperimenti è finito, da domani il Napoli inizia a fare sul serio. Rino Gattuso sembra orientato ad affidarsi alle certezze accantonando, almeno inizialmente, il 4-2-3-1 provato nel ritiro di Castel di Sangro. In porta ballottaggio tra Meret ed Ospina con il primo leggermente favorito. In difesa quartetto collaudato con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed il recuperato Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme in cabina di regia e Zielinski. Davanti l'unico certo del posto è Insigne poi in quattro si giocano due posti: Osimhen-Mertens (Dries in vantaggio), Politano-Lozano. Non è da escludere l'esclusione di questi ultimi due con Mertens spostato a destra.

Liverani deve fare a meno di Gervinho in attacco. L'ex allenatore del Lecce reclama rinforzi per una rosa troppo corta. Davanti a Sepe, la linea a quattro dovrebbe composta da Laurini, Bruno Alves, Iacoponi e Darmian. A centrocampo Brugman, Grassi ed Hernani. Kucka trequartista alle spalle di Inglese ed uno tra Karamoh e Cornelius.

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano. In panchina: Contini, Ospina, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Elmas, Lobotka, Osimhen, Petagna, Lozano. All. Gattuso

PARMA (4-3-1-2) - Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Darmian; Brugman, Grassi, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh. In panchina: Alastra, Rinaldi, Balogh, Dermaku, Pezzella, Ricci, Dezi, Kasa, Simonetti, Adorante, Cornelius, Siligardi, Sprocati. All. Liverani