Sulla forma della nota della S.S.C. Napoli in merito alle indiscrezioni relative al rinnovo di Kvaratskhelia si è già detto tutto e sarebbe anche superfluo tornarci sopra. Piuttosto bisognerebbe andare sulla sostanza dell'argomento. Partiamo da un dato oggettivo: Kvaratskhelia è reduce da una stagione in cui è stato protagonista a suon di gol, assist e giocate da urlo. Da illustre sconosciuto si è consacrato come uno dei talenti più puri in circolazione. Fin qui non si temono smentite o tweet di sorta, chiaramente si scherza. Tornando però seri, la domanda è: può un calciatore dopo appena un anno chiedere la rinegoziazzione dell'accordo? Può bastare un periodo così ridotto di tempo per giustificare il doppio, il triplo dell'ingaggio attuale?

La sensazione è che quel messaggio della S.S.C. Napoli sia un po' come parlare a nuora perché suocera intenda. Probabilmente la società ha volto l'assist delle continue voci uscite a mezzo stampa sul rinnovo di Kvara per lanciare un messaggio a Khvicha ed affini. Tradotto: sono io società che detto i tempi e decido quando prolungarti il contratto. Nel frattempo gioca, fai sempre meglio e ti riconosco quanto dovuto. De Laurentiis, lo dice la sua storia, non si è mai tirato indietro quando un suo calciatore ha dimostrato di avere continuità di rendimento. A Lavezzi gli rinnovò il contratto dopo due anni e mezzo dopo che aveva dimostrato di essere una pedina importante a quei tempi. Stessa cosa a Cavani il quale arrivò nel 2010 dal Palermo e dopo due anni si ritrovò con un nuovo ingaggio top.

Con altri quattro anni di contratto davanti a sé, in questo momento il Napoli detta i tempi e non potrebbe essere altrimenti. Kvaratskhelia resta un diamante, un calciatore che deve tutto o a chi gli ha dato la possibilità di esplodere con tutto il suo enorme talento. E allora? Ogni cosa ha il suo tempo. Perchè iniziare a sfruculiare il pasticciotto dopo appena 12 mesi? De Laurentiis ha sempre fatto del rispetto dei contratti un punto cardine della sua storia calcistica. Non intende privarsi di Kvaratskhelia sia chiaro, ma il tempo lo detta la società. Sulle 'cazzate' sorvoliamo.