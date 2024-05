Quando verrà ufficializzato il nuovo allenatore del Napoli? Cinque precedenti da tenere d’occhio | FOCUS

Quando verrà annunciato il nuovo allenatore del Napoli? Anche se il campionato ancora non è ufficialmente concluso, nell’ambiente che circonda gli azzurri c’è grande attesa di sapere chi sarà il nuovo allenatore e soprattutto quando arriverà il tweet ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis. In queste settimane si è letto del 26 maggio come data da cerchiare in rosso per quanto riguarda il nuovo tecnico. Vediamo nel dettaglio quando la SSC Napoli ha annunciato temporalmente gli ultimi 5 allenatori.

Nuovo allenatore del Napoli: quando ci sarà l’annuncio?

Calciomercato Napoli - Fermo restando che nessuno ha la palla di vetro per quanto riguarda la data esatta in cui verrà annunciato il nuovo tecnico del Napoli, se andiamo a rivederci le date degli annunci passati forse qualcosina può tornarci utile. In linea generale, De Laurentiis quando ha le idee chiare e definiti, decide di annunciare l’allenatore praticamente entro la fine di maggio. E’ accaduto con Rafa Benitez, di cui si parlava da tempo all’epoca, il 27 maggio 2013. Stesso discorso per Carlo Ancelotti il quale firmò, nonostante Sarri fosse ancora sotto contratto con il Napoli, il 23 maggio 2018. Anche Luciano Spalletti, il quale fu contattato da De Laurentiis subito dopo quel famoso Verona-Napoli con Gattuso in panchina, divento ufficialmente il nuovo tecnico degli azzurri il 29 maggio 2021.

Andando sempre ad analizzare i precedenti, si nota come il Napoli tenda invece a sforare nel mese di giugno quando non riesce ad avere le idee chiare oppure riceve qualche rifiuto inaspettato. Maurizio Sarri fu chiamato a sorpresa in pieno giugno mentre era ad Amalfi a ritirare un premio dopo la splendida annata con l’Empoli. De Laurentiis all’epoca contattò molti allenatori, tra cui Emery, ricevendo dei no. Sarri ed il Napoli iniziarono ufficialmente il percorso professionale insieme l’11 giugno 2015. Stesso copione si è avuto con Rudi Garcia il quale fu annunciato soltanto il 15 giugno 2023 che ad oggi è la data in assoluto più ‘ritardataria’ per quanto riguarda le ufficialità tecniche in casa Napoli.