"Non faccio iniziare la serie A, vi denuncio tutti!", ciclone ADL in Lega: caos ripartizioni quote diritti tv

Ultimissime calcio Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera la situazione di paralisi che contraddistingue l’attività della Lega, con la maggioranza a 14, si riflette anche sull'andamento dei lavori pianificati in agenda e che quindi procedono a rilento.

Ripartizione quote diritti tv, ciclone De Laurentiis

Anche ieri i presidenti, secondo il quotidiano, non hanno trovato una sintesi sui criteri di distribuzione della quota dei diritti tv legati al numero degli spettatori. Punto che ha fatto perdere letteralmente la testa al presidente della Ssc Napoli. Aurelio De Laurentiis: «Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti» ha tuonato il produttore cinematografico