"Non cominciamo con le parole grosse!" diceva Totò nel film "I due marescialli" con Vittorio De Sica quando il Principe della risata coglie in flagranza di reato tal Basilio che poi diventerà ausiliario dell'arma. La vittoria del Napoli a Verona è stata importante, anche pesante per certi versi se guardiamo cosa è accaduto durante la sosta delle nazionali. L'errore più grande sarebbe pensare che la tempesta sia passata magicamente. Una rondine non fa primavera, le prossime due gare ci diranno se quello del Bentegodi è stato un caso isolato oppure è stato l'inizio di una rinascita.

Contro le squadra di media-bassa classifica, il Napoli non ha mai steccato offrendo sempre prestazioni di qualità 'ingannando' un po' tutti. Quando l'asticella si è alzata, sono venute fuori amnesie piuttosto importanti. Garcia ha individuato i suoi 'nemici', se gli serve per trovare la giusta carica e portare il Napoli a fare tante vittorie ben venga. Però gli va dato atto che non è possibile vivere perennemente con i paragoni del passato. Ad ogni prestazione deludente, si tira fuori sempre la solita frase "Il Napoli di Spalletti non avrebbe fatto questo o quello". A chiunque girerebbero le scatole, non giriamoci molto intorno.

Chi ha elogiato questa squadra ieri sarà il primo a demolirla in caso di prestazioni deludenti a Berlino e contro il Milan. Oggi Cajuste viene dipinto come top player (contro il Frosinone si erano affrettati a dire che era un pacco), Raspadori magico, Kvara arciere e Natan garanzia. Il modulo, la posizione di Lobotka, la fase di non possesso di colpo non sono più un problema per la critica perchè si è vinto. Il Napoli non è guarito, semmai è convalescente. La vittoria di Verona va presa per quella che è. Niente trombe e sensazionalismi. Come disse De Laurentiis, molto tempo fa, c'è da lavorare. Possibilmente in silenzio e senza uscite mediatiche discutibili. Non è colpa della stampa se non si vince qualche gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA