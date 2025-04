Nessun centrocampista come McTominay nella carriera da allenatore di Conte: doppio primato da urlo | FOCUS

Non ci sono più parole per descrivere l’impatto devastante che sta avendo Scott McTominay in questa stagione. La doppietta messa a segno ieri contro il Torino gli è valsa alcuni primati non di poco conto. Innanzitutto, lo scozzese è diventato il centrocampista più prolifico dell’era De Laurentiis alla prima stagione. Superato - dal punto di vista realizzato - anche un certo Marek Hamsik che chiuse la stagione anche con più gare disputate rispetto all’ex Manchester United.

Non è un mistero che McTominay sia stato l’acquisto fortemente voluto da Antonio Conte la scorsa estate. Quei 30 milioni spesi ora sono una vera e propria benedizione. Oltre all’allenatore, i meriti del colpo vanno condivisi anche con Giovanni Manna. Dicevamo delle 11 reti stagionali dello scozzese che diventa - per quanto riguarda le squadre allenate in Italia da Conte - il centrocampista con più gol al primo anno. Alla Juventus ci fu Vidal che - proprio con l’attuale tecnico azzurro - al primo anno segnò 7 centri. Nel primo anno di Inter fu invece Candreva con 5 gol. Ieri McTominay, guardando in generale alle squadre italiane allenate da Conte, ha eguagliato lo score di Vidal alla terza stagione di Juve con 11 gol stagionali. Mica male.

Spostandoci invece al biennio al Chelsea, il centrocampista con più gol è stato Cesc Fabregas con 7 gol in stagione. Dunque, guardando lo score di McTominay, si può affermare senza indugio che sia il miglior centrocampista che Conte abbia avuto da quando ha iniziato ad allenare in Italia ed anche all’estero.