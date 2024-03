Il Napoli è una squadra young? La media età dell’ultimo decennio: lo scudetto fa storia anche in questo | FOCUS

Il Napoli è una squadra per giovani? Lo scudetto ha avuto effetti anche sulla media età della rosa di questa stagione. Gli azzurri, classifica alla mano, sono al 15° posto in Serie A in questa speciale classifica. Nel dettaglio, la media età della squadra è di 26,9 anni. Un dato più alto rispetto allo scorso anno quando, con 26,2 anni di età - valore più basso dell’era De Laurentiis dal 2013 - è arrivato addirittura lo scudetto. Lo scorso anno, il Napoli è stato all’8° posto per media età. In una sola stagione, gli azzurri hanno perso praticamente ben 7 posizioni.

Media età rosa del Napoli dal 2013

Nella stagione 2013/14, il Napoli aveva una media età di 26,8 anni che proiettava gli azzurri al 6°posto in Serie A. Nel 2014/15, la media si è abbassata di 0,1 ma nella classifica generale i partenopei persero una posizione. Nel 2015/16 ci fu un miglioramento sia per età che per posizione nella graduatoria del nostro campionato. Il Napoli chiuse al 5°posto con 26,3 anni. Nel 2016/17 la squadra ebbe un incremento di 0,2 per età anche 8 posizioni rispetto all’annata precedente. Il trend negativo è proseguito nel 2017/18 con media età di 27,3 con un 14°posto.

Nel 2018/19 c’è stato un piccolo svecchiamento: la rosa passa a 26,6 di media risalendo al 10°posto in Serie A. Nel 2019/20 l’età torna ad aumentare diventando 27 facendo il 13° posto. Nel 2020/21, la media scende di 0,1 ma si torna nuovamente al 10°posto in classifica generale. Nel 2021/22 c’è il peggior dato di sempre dell’ultimo decennio con 27,6 anni ed un 16° posto. Lo scorso anno non solo si è avuta la media età più bassa dal 2013 (26.2) ma si è vinto lo Scudetto con l’8° posto nella classifica di Serie A per età. Quest’anno c’è stato un crollo anche per media età e classifica. La squadra oggi è più vecchia di 0,7 anni perdendo 7 posizioni rispetto a dodici mesi fa.

Media età rosa del Napoli 2023 2024 per reparti

In un’ottica di reset generale dopo questa annata davvero negativa, il Napoli dovrà tenere conto anche dell’età dell’organico che andrà a costruire. Resterà da capire se si vorrà puntare su un allenatore che privilegia un gioco di grande forza, ritmo ed intensità per cui servirà svecchiare un po’ la rosa oppure si punterà su una guida tecnica che privilegi più calciatori con uno storico importante e pronti all’uso. Il Napoli attuale ha una media età di 26,9 anni.

Guardando a quella dei reparti, la media è la seguente: portieri 26, difensori 28, centrocampo 27 ed attacco 25,5. Quale Napoli dovremo dunque aspettarci? Giovane oppure semi esperto? Molto dipenderà da chi sarà l’allenatore. Sta di fatto che serve una mini rivoluzione.

