Napoli-Salernitana, probabili formazioni: Osimhen scalda i motori, dubbio Insigne. Emergenza per Colantuono

Napoli Calcio - Alla fine si giocherà. Soprattutto dopo le ultimissime rassicurazioni giunte da Salerno, si scenderà in campo regolarmente. Fischio d’inizio domani alle 15.00 per Napoli-Salerno, derby campano che non vede precedenti al Maradona in Serie A e che andrà in scena dopo un focolaio Covid.

Non per gli azzurri questa volta, ma per gli ospiti che hanno raggiunto al fotofinish il numero necessario di giocatori per evitare il rinvio della partita. All'andata finì 0-1 per la squadra di Luciano Spalletti, per domani ci si attende di più ma sicuramente una vittoria fondamentale per proseguire la rincorsa Champions.

Di fatto, nonostante i primi segnali di una quiete dopo la tempesta, ci sono ancora un po' di assenti per i partenopei. Motivo per cui si rivedrà quasi la stessa formazione vincente a Bologna lunedì sera. L'unica novità potrebbe esserci in attacco con Victor Osimhen possibile titolare dal primissimo minuto.

Ulteriori valutazioni verranno fatte in queste ore, pronto altrimenti Andrea Petagna ma ci sono buone sensazioni per il nigeriano. Sulla trequarti, invece, grosso dubbio per Lorenzo Insigne mentre sarà sicuro in panchina David Ospina: ancora spazio ad Alex Meret.

Probabili formazioni Napoli Salernitana