Napoli-Milan, probabili formazioni: assenze pesanti per Gattuso, sarà 4-2-3-1 con Mertens nel ruolo di prima punta

Napoli-Milan, probabili formazioni - E' un match importantissimo, per quello che può dire in classifica, perché si sfidano i top club più in forma del campionato e potenzialmente la prima e la seconda della classe (senza il punto di penalizzazione). Stefano Pioli non siederà in panchina, perché ancora positivo al Coronavirus. Gennaro Gattuso invece ci sarà e dovrà fare a meno di un paio di pedine fondamentali: sicuramente Victor Osimhen e Elseid Hysaj, mentre è rientrata l'emergenzaBakayoko che oggi è tornato ad allenarsi. La sfida del San Paolo chiuderà l'ottava giornata di Serie A, domenica ore 20.45.

Probabili formazioni Napoli-Milan, le scelte di Gattuso e Pioli

QUI CASTEL VOLTURNO. Lussazione alla spalla per Victor Osimhen, che quindi salterà almeno il Milan: al massimo il tecnico azzurro può portarselo in panchina, ma non sarà in campo. Non ci sarà nemmeno un altro titolare inamovibile per Gennaro Gattuso: Elseid Hysaj è positivo al Covid-19 e osserverà la quarantena da asintomatico in Albania. Migliorate le condizioni di Bakayoko, invece, è tornato ad allenarsi. Da valutare David Ospina, perché dalla Colombia si parla di un problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo con la Nazionale.

E allora in assenza di Osimhen ma con Bakayoko in campo Gattuso può confermare il 4-2-3-1, ma con lo slittamento sulla trequarti di Piotr Zielinski. Mario Rui si riprenderà la fascia, Lozano è favorito a sinistra su Politano. Con Dries Mertens che potrebbe tornare ad agire da prima punta, giocandosi la carta Petagna a gara in corso.

Napoli-Milan, Gattuso e Pioli

QUI MILANELLO. Tutti a disposizione di Stefano Pioli, tranne Rafael Leao che sarà assente per una lesione al bicipite femorale. Rebic pienamente recuperato scalpita per un posto dal primo minuto, al pari di Diaz. Ma Saelemaekers potrebbe ancora averla vinta su Brahim Diaz. Dovrebbe esserci dal primo minuto anche Romagnoli, che ha saltato l'ultima di Serie A ma che s'è aggregato al gruppo della Nazionale e può recuperare per la sfida del San Paolo. Al centro dell'attacco, neanche a dirlo, sarà Zlatan Ibrahimovic a guidare l'attacco.

Ecco le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.



