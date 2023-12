Anguissa imbarazzante contro la Juve: non solo gol Gatti, si sistema i calzettoni sulla chance Vlahovic! FOTO

"Meret non para, i palloni nell'area piccola devono essere i suoi. Rrahmani sbaglia postura, tempi e posizione sul gol di Gatti. Kvaratskhelia non è freddo e sbaglia troppi gol. Ci è costato tanti punti". Questi i commenti più gettonati sui social nelle ultime ore tra i tifosi del Napoli calcio.. Nel mirino ci sono tre 'senatori', protagonisti assoluti nella scorsa stagione dell'incredibile cavalcata Scudetto. Sono tra quelli che più stanno soffrendo questo nuovo corso post Spalletti, ma non sono gli unici. Purtroppo c'è un caso ancora più eclatante, che va assolutamente evidenziato. Si tratta quasi di un 'intoccabile' per certa stampa, ma è tra i peggiori se non il peggiore in assoluto da inizio anno: Frank Zambo Anguissa.

Juve Napoli Anguissa chance Vlahovic

Juventus-Napoli 1-0, Anguissa peggiore in campo

Nulla da dire sotto il profilo tecnico, il valore del giocatore è indiscutibile, ma in questo momento è un problema serio, serissimo per gli equilibri della squadra. Anguissa è il giocatore più involuto in pochi mesi dalla vittoria del tricolore. Già ad inizio stagione avevamo sollevato dubbi sul suo stato di forma, ma gli si poteva concedere l'attenuante dell'infortunio patito nel ritiro a Castel di Sangro, complici anche i nuovi carichi di lavoro messi in atto dall'ex preparatore atletico azzurro Rongoni. In questo momento Anguissa è in uno stato psico-fisico imbarazzante. Corre a sprazzi, pressa in maniera blanda, quando preso in contropiede fatica a cambiare marcia e recuperare l'avversario. Sbraita, sbraccia e si lamenta coi compagni, ma fa poco, quasi niente per aiutare la causa. In mezzo al campo davvero poco filtro. Ieri agli occhi degli osservatori meno attenti è balzata davanti solo l'immagine della chiusura tardiva sul cross di Cambiaso che ha portato al gol di Gatti (l'azione nasce proprio da una sua ribattuta di testa, che invece di essere laterale è piuttosto centrale, ndr), ma il frame che deve far riflettere tutti, addetti ai lavori e non, è quello al minuto 17 e 50 secondi nel primo tempo col risultato di 0-0.

Anguissa Juve Napoli Kostic

Anticipo e pressing non riuscito su Kostic, l'azione prosegue veloce e la palla arriva a Chiesa che s'invola verso l'area e scarica palla per l'accorrente Vlahovic che incredibilmente viene murato da Natan. L'azione prosegue e tutto l'ambiente partenopeo va in apnea per 16 lunghi secondi in cui Anguissa scompare completamente dallo schermo, risucchiato allo stadium chissà in quale dimensione.

Juve Napoli occasione Vlahovic salvataggio Natan

Il dettaglio che irrita di più non è tanto che non segua l'azione e l'attaccante serbo che poi andrà al tiro, ma che si fermi completamente badando a sistemarsi i calzettoni! E qui non è nè una questione tecnica, nè tattica, ma incoscia per tutti coloro che raggiungono un risultato straordinario, vincono e non sanno gestire il momento: si chiama appagamento.

Anguissa Di Lorenzo Kostic Juve Napoli 1-0

Ed è il vero problema di questa rosa, al di là della disastrosa gestione dello spogliatoio e tecnica targata Rudi Garcia.

Anguissa arrivato l'anno scorso in prestito col fuoco negli occhi, sete di rivalsa e voglia di mettersi in mostra, a tal punto da meritarsi l'adeguamento economico e il riscatto dal Fulham, non esiste più. A Mazzarri l'arduo compito di recuperarlo, di scuoterlo e rimetterlo in carreggiata perchè la riconoscenza non può essere eterna. Vedere questo Anguissa titolare e magari in panchina giocatori come Gianluca Gaetano o Jens Cajuste che fremono e quando chiamati in causa danno tutto, fa male. Per risalire la china serve tolleranza zero verso certi atteggiamenti, serietà, abnegazione ma soprattutto un bagno d'umiltà. Mazzarri è già predisposto, i giocatori facciano altrettanto.