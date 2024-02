Napoli-Genoa, ultimissime Sky: giocano Meret e Natan! Confermato Traoré con Simeone in attacco

Napoli-Genoa, le ultimissime di Sky in vista del fischio d’inizio di quest’oggi alle 15.00 allo stadio Maradona. Praticamente definite le scelte di Walter Mazzarri per la delicata partita di oggi dove servirà obbligatoriamente una vittoria.

Ultimissime Napoli-Genoa

Come riporta l’emitente, il tecnico degli azzurri torna al 4-3-3 coi ritorni di Meret e Natan dal primo minuto che vincono i ballottaggi con Gollini e Ostigard. A centrocampo si va verso la scelta di Traoré dal primo minuto in vantaggio su Cajuste. In attacco ci sarà Simeone al posto di Osimhen.

Sky anticipa la formazione titolare di Mazzarri