Napoli-Atalanta, probabili formazioni: Osimhen c'è, la decisione su Lindstrom. Gasperini recupera e lancia Koopmeiners

Ultimissime Napoli-Atalanta, vial al rush finale di Serie A con le restanti 9 giornate da disputare. Conclusa l'ultima sosta nazionali della stagione, gli azzurri si rituffano in campionato e inizieranno una rincorsa disperata dal sabato santo prima di Pasqua sperando in una sorpresa nell'uovo napoletano. Vincere è infatti fondamentale per provare a restare aggrappati al filo del sogno Champions League o comunque alle ultime speranze europee per salvare la stagione, con un mancato successo che invece getterebbe ancor più nel baratro una stagione tormentata e senza mai pace.

Ultime Napoli-Atalanta: le scelte di Calzona e Gasperini

NAPOLI - 4-3-3 ovviamente per Calzona che, impegnato con la nazionale slovacca, non ha potuto organizzare al meglio questa partita se non appena nelle ultimissime ore. In porta Meret, con linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus possibile capitano e Mario Rui. Pochi dubbi anche in mediana: Lobotka in cabina di regia e Anguissa da una parte e Traorè dall'altra. E' in attacco, piuttosto, che ci sono i problemi e le incertezze: Osimhen recupera e sarà al centro dell'attacco, ma Kvaratskhelia sarà probabilmente risparmiato a scopo precauzionale e al suo posto sembrerebbe esserci in vantaggio Raspadori su Lindstrom. Sull'altro versante, invece, pronto Politano.

ATALANTA - Pronto il 3-4-1-2 invece per i bergamaschi. Con Carnesecchi tra i pali, il terzetto difensivo sarà composto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo si muoveranno Holm e Ruggeri sulle fasce, con Pasalic ed Ederson nel mezzo per una mediana piuttosto offensiva. Sulla trequarti ci sarà il sogno di mezza estate del Napoli nella passata sessione: Koopmeiners, recuperato per la gara di Fuorigrotta a differenza di De Ketelaere invece assente. In attacco, salvo sorprese, spazio al tandem Scamacca-Lookman.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

Fischio d'inizio domani alle 12.30. La classifica è la seguente: Bologna 54, Roma, 51, Atalanta 47 e Napoli 45. Vincere permetterebbe di scavalcare la Dea, la quale però ha ancora la partita con la Fiorentina da recuperare.