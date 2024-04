Monza-Napoli, le probabili formazioni: Palladino lancia Maldini dal 1', novità in mediana per Calzona

Monza-Napoli, scontro diretto per il centro-classifica. Sembra surreale ma è così: i lombardi sono distanti appena tre punti, con gli azzurri chiamati a vincere per alzare la testa dopo l'umiliazione - l'ennesima - vissuta al Maradona con l'Atalanta. C'è ancora chi spera di aggrapparsi alle ultime residue speranze di Conference o Europa League, anche se molti tifosi farebbero tabula rasa ripartendo da un'annata senza coppe così da prepararsi al meglio.

Quel che è certo è che bisognerà chiudere in maniera dignitosa per amor proprio e quello dei tifosi che quest'anno, nonostante tutto, hanno sempre risposto 'presente'. Di fronte ci sarà il napoletano Raffaele Palladino, uno dei vari nomi accostati alla panchina del Napoli. Un modo, volendo, per osservarlo anche da vicino.

Ultimissime Monza-Napoli: le scelte di Palladino e Calzona

MONZA - 4-2-3-1 per i brianzoli. Con Di Gregorio tra i pali, sulla destra ci sarà Birindelli al posto dell’infortunato D’Ambrosio e con Carboni dall’altro lato e Izzo-Pablo Marì al centro. Definito lo scudo in mediana: Bondo e Gagliardini. In quartetto offensivo vedrà invece Maldini a destra, Colpani trequartista e Mota Carvalho a sinistra dietro l’unica punta Djuric. Out Colpani k.o.

NAPOLI - 4-3-3 per Francesco Calzona. La difesa vedrà una sola novità: Mathias Olivera a sinistra, con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus che completeranno il pacchetto arretrato. A centrocampo potrebbe esserci una novità: il ritorno di Zielinski dal primo minuto al posto di Traorè, con Lobotka in cabina di regia e Anguissa sull’altro versante. In attacco spazio al tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Probabili formazioni Monza-Napoli: chi scenderà in campo