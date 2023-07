Monsieur Rudi e il dilemma 1991-2000

Calciomercato Napoli - Da diverse settimane si parla di un possibile nuovo prestito di Alessandro Zanoli con l'arrivo in azzurro di Davide Faraoni. Qualcuno si è anche spinto oltre parlando di affare praticamente concluso. Mario Giuffredi, agente del capitano dell'Hellas Verona, ha ribadito che il suo assistito sta bene in gialloblu e che non se ne parla di un trasferimento. Al di là di eventuali depistaggi, chi fa l'agente di professione è laureato in questo, in passato lo stesso Giuffredi disse, parlando di Hysaj e Di Lorenzo nello stesso ruolo, che non avrebbe più commesso lo stesso errore di avere due suoi stessi assistiti nella medesima zona di campo. Guardando però anche le altre operazioni della scuderia Marat Football Management, si nota come ad esempio a Firenze vi siano Biraghi e Parisi come terzini sinistri.

Tornando alle vicende di casa Napoli, Faraoni è un classe 1991 che nell'ultima stagione è stato perseguitato da problemi fisici che non gli hanno permesso di avere lo stesso rendimento degli scorsi anni in cui, da esterno del 3-4-2-1, andava spesso a chiudere l'azione andando frequentemente anche in gol. Faraoni non è un calciatore come gli altri per il Verona ed i veronesi: parliamo del capitano, del simbolo di quei colori anche se Setti ha dimostrato in passato che nessuno è incedibile. Con Garcia potrebbe fare il vice Di Lorenzo ma anche eventualmente giocare più alto in un 4-2-3-1 per dare equilibrio e sostanza.

La domanda nasce spontanea perchè Zanoli, più giovane di Faraoni, potrebbe invece rappresentare la freschezza atletica in grado di far rifiatare all'occorrenza Di Lorenzo. Non è una situazione semplice: Il terzino destro ex Carpi vuole continuità d'utilizzo, per questo è stato dato alla Samp lo scorso gennaio, ma davanti a sé ha un autentico Robocop del ruolo. Cambiare un 2000 per un 1991 è un qualcosa che richiede delle attente valutazioni. Lo stesso Garcia, nella sua storia da allenatore, ha sempre avuto un debole per i calciatori non troppo in là con gli anni. Sa crescerli e farli esplodere. Zanoli o Faraoni? L'ultima parola spetterà a monsieur Rudi.