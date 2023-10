Micheli e Meluso mai stati a rischio addio: con De Laurentiis confronto costruttivo, la situazione | ESCLUSIVA

Nel Napoli è ormai assodato che le criticità più importanti può risolvere solo il presidente De Laurentiis. Nessuno ha il potere decisionale per ricomporre qualche crepa venuta fuori in quest'ultima settimana. Quando il patron si muove per recarsi nel suo quartier generale di Castel Volturno è sinonimo che bisogna mettere a posto delle cose. Lo stesso De Laurentiis, qualche tempo fa, dichiarò che aveva in mente di spostare la sede della Filmauro proprio qui a Napoli in modo da seguire sempre più da vicino le dinamiche del primo club di famiglia. I precedenti dicono che quando De Laurentiis va in pianta stabile a Castel Volturno, i risultati non tardano ad arrivare. Tuttavia, sarebbe opportuno interrogarsi anche su altre indiscrezioni uscite in questi giorni sul capo dell'area scouting Micheli ed il direttore sportivo Meluso.

Entrambi, stando a quanto è circolato, sarebbero stati messi sulla graticola da parte del presidente alla luce degli ultimi avvenimenti. La realtà è che De Laurentiis ha voluto fare un punto della situazione con tutti i suoi uomini. Non è andato a Castel Volturno solo per parlare con Garcia, ma anche con chi si occupa dell'area tecnica per capire a fondo tutto. Da premettere che il patron è sempre stato costantemente informato, ma il confronto guardandosi negli occhi è tutta un'altra storia. Meluso e Micheli non sono mai stati in bilico.

Come potrebbe quindi essere in discussione un direttore sportivo arrivato a metà luglio? Anche perché Meluso, così come Garcia, è stato scelto proprio dal numero uno della S.S.C. Napoli. A poco più di 90 giorni sarebbe un record mandare via un ds. Per quanto riguarda Micheli è difficile pensare ad un suo addio. De Laurentiis tiene molto a lui così come gli altri professionisti che compongono l'area osservatori del club. E dunque? De Laurentiis è un impulsivo, uno che sbotta e ti dice sempre ciò che pensa, ma non è un fesso. Micheli e Meluso non si muovono dunque dal Napoli.