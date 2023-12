Tre club su Meret, il Napoli valuterà dopo aver attivato opzione 2025. Sondaggio per Di Gregorio: la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il futuro di Alex Meret è da monitorare. Quest'anno l'ambiente che circonda la squadra partenopea non gli sta perdonando praticamente nulla addebitandogli, talvolta in modo ingeneroso, praticamente tutti i gol subiti. La sua situazione contrattuale con il Napoli dice che è in scadenza ma c'è un'opzione unilaterale in favore del club che può estendere l'accordo fino al 30 giugno 2025. L'idea del club è quella di esercitare tale diritto per poi decidere, insieme all'agente del calciatore, una exit strategy in modo da accontentare tutti. Su Meret ci sono da tempo Torino, Fiorentina ed anche la Roma.

Meret addio Napoli, piace Di Gregorio

Su quale nome punterebbe il Napoli in caso di cessione di Meret? Il Napoli ci sta lavorando da qualche tempo. Certamente tra i profili che più intrigano c'è Di Gregorio del Monza. Un sondaggio esplorativo in tal senso è stato fatto con il club brianzolo che, in maniera molto garbata, ha fatto intendere che serve un'offerta indecente per cedere uno dei migliori portiere della serie A. In Via Ragazzi del '99, fanno di Di Gregorio un autentico pezzo pregiato. Come detto, non c'è esigenza di venderlo perché il Monza non ha bisogno di soldi ed il contratto del ragazzo è piuttosto lungo. Le cose potrebbero cambiare qualora fosse lo stesso portiere a chiedere di potersi misurare in una delle big italiane. La valutazione che ad oggi fa il Monza è non meno di 25 milioni. Se poi Palladino riuscisse a portare il Monza ad una storica qualificazione europea, la cifra lieviterebbe di qualche milioncino. Un timido sondaggio è stato fatto dal napoli, non è stata imbastita una trattativa vera e propria. I prossimi mesi serviranno per eventualmente affondare il colpo fermo restando che il cambio portiere dipende sempre dalle intenzioni del Napoli su Meret.

