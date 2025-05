Merchandising SSC Napoli, i dati ufficiali dal 2020: l'analisi di una crescita senza precedenti nell’era ADL | FOCUS

C’è un settore della SSC Napoli che viaggia a ritmo scudetto da anni. Non stiamo parlando di calcio giocato bensì dell’area commerciale del club presieduto dal presidente Aurelio De Laurentiis. In particolare, per quanto riguarda la voce a bilancio denominata “Proventi merchandising e licensing”, la SSC Napoli dal bilancio al 30/06/2020 al 30/06/2024 ha fatto registrare un’importante incremento. I meriti di questa inversione di rotta vanno soprattutto a Tommaso Bianchini e Valentina De Laurentiis i quali hanno saputo sviluppare, in base alle loro competenze, un settore molto importante che consente alla società di aumentare sensibilmente i ricavi. Come specificato in precedenza, siamo andati ad analizzare i soli proventi di quella voce a bilancio. Le altre voci non sono state prese in considerazione.

Ricavi SSC Napoli dal merchandising

Al 30/06/2020 il bilancio della SSC Napoli alla voce “Proventi merchandising e licensing” ha fatto registrare 3.793.811 milioni. L’anno successivo si è incassato 6.200.590 milioni facendo registrare un incremento di +2.406.779. Un dato in linea con quello poi del 30/06/22 che ha fatto registrare una nuova crescita fino a 6.568.573 (+367.983). Il boom di incasso c’è stato al 30/06/2023 quando la voce “Proventi merchandising e licensing” ha fatto registrare un nuovo record assestandosi a 16.333.490 milioni. La crescita però di questo settore è andata avanti tanto che al 30/06/24 c’è stato un nuovo primato come risulta da bilancio. La SSC Napoli ha migliorato il risultato precedente toccando la nuova cifra record di 21.568.088 milioni. Dal 2020 al 2024 si è passati ad incassare da 3.7 a 21 milioni di euro, praticamente 7 volte in più. In ogni anno c’è stato sempre un miglioramento del risultato operativo del settore. Un successo importante che rende merito ai responsabili ed a tutti coloro che lavorano in questo settore del club.

Riproduzione riservata