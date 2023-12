Polemiche Napoli-Inter, arriva lo stop per Massa: non arbitrerà più gli azzurri in stagione

Notizie Calcio Napoli - Provvedimento in arrivo per Davide Massa dopo Napoli-Inter. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'arbitro verrà probabilmente fermato e non arbitrerà più gli azzurri in questra stagione.

Napoli-Inter, Massa verso lo stop

Un provvedimento che ha un precedente, ovvero Torino-Inter con il mancato - e clamoroso - rigore negato su Belotti. Al Var c'era proprio Massa in quell'occasione.

Il fischietto questa volta paga due episodi chiave: prima il fallo di Lautaro su Lobotka che ha condizionato e portato al primo goal nerazzurro, poi il mancato rigore su Osimhen per l'intervento di Acerbi sul nigeriano. Si aspetta l'ufficialità ma la decisione sembrerebbe presa.