Luperto: "Voglio restare a Napoli. Chiudiamo al meglio la stagione. Inter? Cerchiamo vendetta per l'andata. Su Ancelotti e Sarri..."

Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli.

“Anno molto importante per me per una crescita professionale. Il mister mi ha aiutato molto, gestendomi al meglio, lo ringrazio. Giocare nel Napoli è oro, non me l’aspettavo proprio di giocare così tante gare.

Spero di restare ancora a lungo qui a Napoli. Ancelotti ha avuto le idee chiare fin da subito su di me.

Ieri c’è stato un clima giocoso e di festa, tanta allegri a Villa D’Angelo.

Ci siamo promessi di chiudere la stagione al meglio, dobbiamo farlo per i tifosi e per noi. Secondo posto? Siamo contenti, abbiamo fatto un buon percorso, anche se potevamo fare meglio in qualche partita, gestendo meglio quella con l’Arsenal a Londra. Sfortuna del sorteggio? Se devi vincere la squadra forte prima o dopo la trovi, non è quello il problema. Dovevamo curare meglio i dettagli.

Mio ruolo preferito? La mia duttilità è importante, poi decide Ancelotti dove farmi giocare.

Stiamo lavorando sulle stesse idee di inizio anno, bisogna migliorare nella costruzione da dietro, ma la base è quella.

Sull’Inter: troveremo una squadra agguerrita, si stanno giocando la qualificazione in Champions. Ma noi saremo professionali, vogliamo chiudere bene la stagione. Ci dobbiamo vendicare dell’andata.

Sul pubblico: la sua spinta ci può aiutare, nel corso della stagione non ha influito il calo.

Sul Lecce: emozione unica tornare nella città in cui sono cresciuto in una partita di Serie A.

Ancelotti e Benitez svolgono un calcio più internazionale, con velocità di palla. Sarri ci ha fatto migliorare dal punto di vista difensivo, non è facile da capire, ma quando lo capisci ti apre un mondo.

Il mister ci chiede tanta verticalizzazione anche dalla difesa, non vuole i passaggi orizzontali. Questo ci permette di prendere campo e attaccare in avanti.

Sulla Nazionale: spero nella convocazione, sarebbe molto importante per gli Under 21”.