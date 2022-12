Lukic, Ilic e il dilemma tattico: Giuntoli cerca un regista oppure un tuttocampista?

Il Napoli cerca un regista oppure un tuttocampista? E' questo un po' il dilemma guardando le indiscrezioni di calciomercato uscite in questi giorni legate al destino di Demme ed alle possibili scelte future del club per quanto riguarda il centrocampo. Fermo restando che il pallino di Luciano Spalletti resta provare Gaetano play, qualora Demme decidesse di salutare la compagnia rinunciando così a scrivere la storia, leggendo un po' i nomi finora accostati qualche riflessione tattica si può tranquillamente fare.

Interesse Napoli per Lukic e Ilic

Stamane è stato riproposto il nome di Lukic del Torino, un centrocampista che ha trovato la sua esplosione con l'arrivo di Ivan Juric che lo ha spostato in mezzo al campo in un 3-4-2-1. Il serbo negli scorsi anni aveva quasi sempre giocato da mezzala d'inserimento ed anche trequartista. Per trovarlo mediano in uno schieramento a tre bisogna tornare indietro di molti anni quando sulla panchina granata c'era il compianto Sinisa Mihajlovic. Un altro nome in orbita Napoli è quello di Ivan Ilic. Anche lui, così come Lukic, ha prevalentemente sempre giocato in coppia a centrocampo e praticamente quasi mai da play. Chiaramente, al di là dei nomi, conta sempre l'interpretazione del ruolo in base a ciò che vuole Spalletti.

Certamente se davvero Lukic e Ilic fossero degli obiettivi del Napoli potremmo tranquillamente affermare che gli indizi potrebbero portare ad un centrocampo a due senza vertice basso oppure, nel caso di Lukic, potrebbe essere riproposto nel ruolo di mezzala a tre. Vedremo se sarà così oppure no. Per adesso il Napoli ha Demme ed in prima battuta Gaetano. Il mercato non è aperto ma è normale che adesso possano circolare indiscrezioni, depistaggi e quanto altro. Regista o tuttocampista, per adesso gli indizi sono abbastanza chiari.

