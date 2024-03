"È il miglior DS d'Italia". Calzona, Giuntoli e il report unico su Kvara: storia di un feeling mai tramontato

Domani Cristiano Giuntoli tornerà per la prima volta ad avversario in quel Maradona che certamente non gli sarà indifferente. Al di là dell'approdo alla Juventus, Cristiano nutre sincero affetto per la piazza napoletana che gli ha regalato la gioia più bella di una carriera partita dai dilettanti e costruita negli anni con tanto lavoro. Chissà se il diesse bianconero incrocerà Francesco Calzona negli spogliatoi. Tra i due c'è un feeling mai nascosto. Un legame nato proprio a Napoli nel periodo di Sarri e proseguito poi nell'anno in cui l'attuale guida tecnica della SSC Napoli era nello staff di Luciano Spalletti.

La scoperta del duo Giuntoli Calzona su Kvaratskhelia

Nel laboratorio "Giuntoli-Calzona" rientra di diritto Khvicha Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis, qualche tempo fa dichiarò in merito alla scoperta del talentuoso calciatore georgiano: "Il colpo Kvara non è suo (Giuntoli ndr). E' stata una segnalazione a mio figlio Edoardo che poi è arrivata a Giuntoli". Non entriamo nel merito della questione, ma c'è una intervista di Faouzi Ghoulam rilasciata a Dazn in cui l'algerino svela come alla base dell'arrivo di Khvicha in azzurro ci fosse un report di Francesco Calzona ed anche il placet di Cristiano Giuntoli il quale disse di aver trovato un vero e proprio fenomeno: "Cristiano Giuntoli ad ottobre del 2021 mi disse che aveva visto un georgiano fenomenale - disse Ghoualm a Dazn - ma costava troppo e dunque l'idea era far scendere il prezzo per prenderlo. Anche lo staff e il mister l'avevano già visto. C'era un report di Calzona, attuale allenatore della Slovacchia, che già mesi prima l'aveva adocchiato".



Calzona elogia Giuntoli

Tornando al discorso feeling tra Francesco Calzona e Cristiano Giuntoli c'è una intervista rilasciata qualche tempo fa proprio da 'Ciccio' ai microfoni di Radio Crc dove elogiava il lavoro svolto a Napoli dall'attuale direttore sportivo della Juventus: "Ho lavorato con tanti direttori ma Giuntoli è il numero uno in Italia, non molla mai, lavora e vive di calcio. È un pozzo di idee e questo fa la differenza. Senza dubbio è il direttore più forte sulla nostra piazza". Un attestato di stima importante che avrà fatto piacere allo stesso Giuntoli. Domani però non ci sarà spazio per complimenti ed altro. Calzona e Giuntoli daranno tutto per i loro rispettivi club come giusto che sia. Al fischio finale, speriamo con un risultato positivo per il Napoli, tornerà il sereno e l'amicizia sull'asse Cessaniti-Agliana.

