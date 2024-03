Lobotka: "A Napoli un anno strano: non siamo mica il Real Madrid! Futuro? Qui sono felice, ma vediamo..."

Stanislav Lobotka è stato premiato dalla Federazione slovacca come miglior calciatore slovacco del 2023. Il centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento della premiazione parlando delle sue sensazioni sulla possibilità di aggiudicarsi questo prestigioso titolo nonché della sua stagione in maglia azzurra.

Lobotka eletto miglior calciatore slovacco 2023

Stanislav Lobotka non ha nascosto tutta la sua felicità sul palco al momento della premiazione: "Una gioia indescrivibile, sono contento di aver vinto questo trofeo. Si tratta di uno stimolo in più per me, sono orgoglioso. Quando inizi a giocare a calcio sogni un giorno di poter raggiungere questo titolo. Hamsik ne ha vinti otto, ma sono sicuro che ne scambierebbe uno come me per lo scudetto che abbiamo vinto con il Napoli. Ho sempre fatto il tifo per Marek quando era in corsa per questo premio e so che adesso anche lui fa il tifo per me".

Il centrocampista del Napoli ha poi raccontato le sensazioni che ha vissuto prima di avere capito di essere diventato il miglior calciatore slovacco del 2023: "Ero molto nervoso, non pensavo di vincere. La vittoria mia è un premio per tutta la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno con il Napoli. Devo dire che il 2023 è stato un anno strano. La prima parte è stata bellissima mentre la seconda parte no. Sono state due cose contrastanti tra di loro a mio modo di vedere".

Lobotka ha poi parlato del momento che sta vivendo il Napoli: "Siamo il Napoli, non il Barcellona o il Real Madrid che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla giusta strada per arrivarci. Futuro? Sono felice a Napoli, vedremo poi cosa mi riserverà il futuro. Xavi era il mio idolo, quando ho sentito le sue parole su di me, sono stato felice. Credo sia un peccato che lasci il Barcellona a fine stagione".