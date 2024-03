Il Napoli a Bari o Palermo in caso di lavori al Maradona? Cosa prevede la licenza Uefa: l'elenco dei 17 stadi free ad oggi | FOCUS

L'argomento stadio Maradona è tornato nuovamente di attualità. Nelle scorse settimane si è letto di un piano del Governo affinché l'impianto sportivo di Fuorigrotta possa essere ospitare l'Europeo 2032. In questo momento le città italiane già certe, come ha dichiarato Abodi, sono Milano, Roma e Torino. Sono invece da scegliere altri due stadi e tra questi c'è anche quello di Napoli in corsa. Lo stesso ministro ha dichiarato che la scelta definitiva verrà fatta nel 2026. Per far sì che Napoli possa ospitare le gare di Euro 2032, servono dei lavori al Maradona che potrebbero impedire al club del presidente De Laurentiis di giocare le proprie gare casalinghe.

A far discutere c'è sempre la pista d'atletica: c'è chi vorrebbe rimuoverla per avvicinare ancora di più il pubblico al rettangolo verde di gioco come accade ormai ovunque in Europa. In caso di lavori che pregiudicassero l'utilizzo temporaneo del Maradona, il Napoli dove potrebbe giocare in campionato ed Europa? Qui entra in gioco la questione legata alle licenze Uefa.

Licenza Uefa stadi serie A: dove può giocare il Napoli

Cosa è la licenza Uefa ed a chi spetta

La licenza Uefa è una certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte del club richiedente dei requisiti previsti dalla nostra Federazione come parte della procedura di ammissione alle competizioni Uefa. Tale licenza è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscrtte al campionato di Serie A, ma anche di B. Il rilascio della licenza tiene conto di una serie di criteri che la società è tenuta a rispettare non solo in chiave FIGC, ma anche Uefa. Tra questi ci sono infatti criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico finanziari. La licenza ha durata per una sola stagione e l'Uefa, nel corso dei 12 mesi, verificherà costantemente il mantenimento dei requisiti previa revoca della suddetta licenza. Va ricordato, dettaglio importante in chiave Napoli, che la licenza non può essere trasferita da una società all'altra.

Quali sono gli stadi italiani con licenza Uefa 2023 2024

Come ribadito in precedenza, la licenza Uefa vale solo per una stagione. Per potere godere nuovamente della certificazione che consente al club italiano di poter disputare nel proprio stadio gare di Champions League, Conference League ed Europa League bisognerà presentare nuovamente richiesta obbligatoria e vedere se poi la FIGC darà o meno il rilascio della licenza in base ai requisiti previsti. Per la stagione 2023/24, come pubblicato sul sito della FIGC, i seguenti club italiani hanno ottenuto la licenza Uefa per i loro stadi

1. Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Gewiss Stadium di Bergamo) 2. Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna) 3. U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona) 4. A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze) 5. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano) 6. Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino) 7. S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma) 8. A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano) 9. A.C. Monza S.p.A. (Stadio Brianteo/U-Power Stadium di Monza) 10. S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli) 11. A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma) 12. U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (Stadio Arechi di Salerno) 13. U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia) 14. Spezia Calcio S.r.l. (Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine) 15. Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino) 16. Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine) 17. Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona) 18. Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

Tenendo presente che la licenza ha valore annuale, diventa un po' difficile capire quali potrebbero essere gli stadi pronti ad ospitare eventualmente il Napoli non solo in campionato bensì anche in ottica gare internazionali. Nelle scorse settimane si era parlato di un'ipotesi Bari o Palermo, ma ad oggi nessuna delle due città ha lo stadio che rispetta i requisiti previsti dall'Uefa. Potranno mai averli in futuro? Questo nessuno può saperlo. Ci sono dei criteri obbligatori e bisognerebbe capire quando e come eventualmente la SSC Bari ed il Palermo potrebbero adeguarsi diventando stadi da Champions League, Europa League o Conference League.

