Le tre parole di Conte che non mancano mai nelle conferenze stampa di presentazione

Cosa dirà Antonio Conte alla presentazione ufficiale da allenatore del Napoli? Nessuno ha la sfera magica per poter anticipare le parole del tecnico leccese, ma guardando le sue precedenti presentazioni, non possono che balzare agli occhi tre parole, o meglio concetti, che ovunque è andato ha praticamente sempre ribadito fin dal primo secondo davanti ai media.

La prima parola è lavoro. Quando fu ingaggiato dal Chelsea, in conferenza stampa i giornalisti gli chiesero lumi su squadra ed acquisti da fare per rinforzare subito la rosa a disposizione. Conte, senza troppi giri di parole, dichiarò apertamente, spiazzando tutti: “Io sono un grande lavoratore, l'unica strada per vincere è il lavoro. Io conosco solo questo verbo: lavorare, lavorare, lavorare”.

La seconda parola più utilizzata è fatica. Per Conte non esiste successo senza sofferenza. Un concetto che inculca sempre ai suoi calciatori. Nella presentazione all’Inter fu molto chiaro su questo concetto: “E' una strada fatta di fatica. Se qualcuno non ha questa ambizione, è giusto che in maniera onesta si faccia da parte”.

La terza parola che non mancherà è certamente determinazione. Conte batte molto su questo tasto, in particolare sull’atteggiamento giusto da tenere in allenamento prima ed in campo poi. Quando Marotta lo presentò alla Juventus, l’allenatore pugliese ripose così a chi gli disse quali erano le sue priorità: “Si deve fare tutto attraverso la cultura del lavoro, del sacrificio con la determinazione e l’atteggiamento giusto per riportare questa squadra dove merita”.

Siamo certi che Conte terrà fede a questa sorta di copione che da sempre ha caratterizzato il suo lavoro da allenatore. Pochi concetti, ma chiari e ricchi di motivazione. Magari a Napoli ci metterà qualcosa in più perché l’ha voluta fortemente dichiarandosi anche in diretta televisiva alla trasmissione “Belve”, condotta da Francesca Fagnani, quando disse di voler un giorno allenare la Roma o il Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA