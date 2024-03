La gestione post scudetto ha fatto bruciare 75 milioni: valore rosa svalutato del 12%, i dati | FOCUS

Lo scudetto aveva lasciato in dote al Napoli un valore rosa - il più alto della Serie A - di 588 milioni all'1 luglio 2023. Un dato che premiava di gran lunga i campioni d'Italia per le scelte di mercato compiute dall'area tecnica e valorizzate dalla sapienti mani di Luciano Spalletti. La gestione traumatica post scudetto, con tre allenatori cambiati in pochi mesi, ha avuto ripercussioni economiche anche sui valori dei cartellini di tutta la rosa a disposizione. Non v'è dubbio che è in corso una svalutazione. La cui entità, secondo il sito specializzato Transfermarkt, è di ben 75 milioni. Infatti oggi il club, alla voce valore rosa, fa registrare 513 milioni.

Quanto ha perso valore la rosa del Napoli 2023 2024: tutti i dati

Il Napoli 2023-2024 è un autentico calvario anche dal punto di vista del valore rosa. Come cantava Adriano Celentano, c'è stata una 'svalutation' di non poco conto. Nel dettaglio, il club ha avuto una contrazione del valore cartellini pari al 12.8% (fonte Transfermarkt) da luglio scorso. Tra le big come Inter, Milan, Juve e Roma, quello del Napoli risulta essere il dato negativo più elevato.

Tra i pali, Alex Meret oggi ha un valore di Transfermarkt pari a 15 milioni mentre un anno fa la sua valutazione era di 18. In difesa la svalutazione continua con Rrahmani passato da 25 a 20, Juan Jesus da 3.5 a 3, Olivera da 18 a 17, Mario Rui da 8 a 4, Di Lorenzo da 25 a 18. L'unico ad avere 1 milioni di surplus è Ostigard passato da 7 a 8 milioni. Per quanto riguarda invece Natan, Transfermarkt dà solo l'ultima valutazione al mese di dicembre (13).

La perdita di valore si è fatta sentire anche a centrocampo; il reparto che ha più risentito se vogliamo dei tre cambi di allenatore nel corso di questa stagione. Stanislav Lobotka è sceso da 40 milioni 30, idem Frank Zambo Anguissa. Zielinski, che andrà via a zero, oggi Transfermarkt lo valuta 25 milioni (un anno fa era a 35). Demme ha un valore di 1 rispetto a 3 dello scorsa stagione. Cajuste e Traore, sul sito specializzato di riferimento, hanno valori ancora fermi alla scorsa estate per cui non è possibile quantificare se c'è stato un deprezzamento oppure no.

Victor Osimhen, la punta di diamante del Napoli, oggi ha un valore di 10 milioni in meno. Il nigeriano è passato da 120 a 110 in corso. Qui però c'è la clausola anti-svalutazione nel senso che De Laurentiis vanta un valore prestabilito da 120-130 milioni per effetto della clausola rescissoria messa nel nuovo accordo contrattuale. Kvara ha perso 5 milioni rispetto lo scorso anno stazionando oggi ad 80. Dati negativi per Lindstrom (da 28 a 25), Simeone (da 15 a 13), Raspadori (da 35 a 28). Nota positiva Ngonge passato da 6 a 12.

