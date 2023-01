Juan Jesus in scadenza, rinnovargli o no il contratto? Gli scenari in un caso o nell'altro

18 agosto 2021, la data dell'annuncio ufficiale di Juan Jesus in azzurro. Un mercato apatico, rarefatto, all'insegna della linea verde e con un ADL che ancora si leccava le ferite per i mancati incassi della pandemia. Così quell'estate, in tre mesi pieni di calciomercato, vede di fatto arrivare un solo giocatore al Napoli: il brasiliano appunto. E con uno status non indifferente: svincolato. Una posizione che, a meno che non si tratti di un nome di lusso liberatosi da poco dal club pronto sbarcare altrove ma firmando a peso d'oro e in totale libertà, viene vista sempre con sospetto.

E fu proprio così che fu visto l'arrivo del sudamericano all'ombra del Vesuvio. Mentre gli interrogativi dilagavano - "Perché è libero? Perché nessuno ci ha puntato? Come starà fisicamente?" e "che rinforzo può mai essere uno svincolato?" - il difensore verdeoro era il solo e unico acquisto oltre un Anguissa riscattato totalmente dal Fulham ma in azzurro già da diversi mesi prima.

Juan Jesus, dalla delusione dei tifosi al rinnovo meritato

Ora, al netto di una rosa comunque all'altezza e di una crisi finanziaria che soprattutto in quei mesi travolse l'intero sistema calcio mondiale, si può serenamente dire che non c'era da biasimare la tifoseria che vedeva giungere un solo e unico rinforzo. Soprattutto trattandosi di un disoccupato in attesa di una chiamata per rimettersi in gioco, non avendo nemmeno lasciato - a dirla tutta - ricordì così indelebili nel calcio italiano sebbene abbia giocato comunque ad alti livelli tra Roma e Inter. Non due squadre di provincia insomma.

Il bello del calcio, però, è che poi tutto può andare totalmente al contrario di quanto preventivato. E così non solo il Napoli va forte grazie a un Luciano Spalletti che fa da vero top player dell'organico, ma lo stesso Juan Jesus - voluto proprio dal tecnico toscano dopo l'esperienza nella Capitale - si rivela una delle grandi sorpese del campionato non solo accumulando un bel po' di minutaggio ma mostrandosi anche all'altezza andando oltre le più rose aspettative, sistituendo anche degnamente un totem come Koulibaly nel frattempo infortunatosi. Risultato finale: voto alto in pagella ed SSC Napoli che esercita l'opzione di riscatto inserita nel contratto iniziale.

Juan Jesus in scadenza, gli scenari per l'estate 2023

Ora siamo a un nuovo giro di boa: rinnovare o no il contratto a Juan Jesus? Già il sol fatto che vi sia il quesito può essere considerato una vittoria per il giocatore considerando il livello generale e lo scetticismo con cui fu accolto. Ora però la risposta è meno scontata rispetto a un anno fa. Il cuore direbbe sì, la logica, forse, no. Per un motivo semplice: se gli altri tre difensori centrali restano, e considerando i contratti in essere, la casella di di Juan Jesus sarebbe l'unica utile per far spazio a un difensore importante nel caso in cui Giuntoli volesse rinforare ulteriormente la retroguardia. In caso di assenza di uno tra Kim e Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard sarebbero valide alternative per un secondo anno consecutivo? Soprattutto in caso di scudetto con un'asticella che, in quel caso, giocoforza, si alzerebbe di più?

La società probabilmente andrà in fondo prima di emettere il verdetto. Praticamente a ridosso della scadenza. Molto, tutto, dipenderà da come si concluderà la stagione e da quali sirene di mercato riguarderanno in particolare Kim. Se Juan Jesus dovesse rinnovare potrebbe tanto significare che Kim non andrà via quanto, semplicemente, che la SSC Napoli, pur sostituendo ipoteticamente l'asiatico, non intende rinvigorire ulteriormente il reparto arretrato e che sta a posto così. In caso di mancata firma invece significherebbe il contrario, ovvero volontà di un upgrade. La penultima parola spetterà al mister, l'ultimissima, come sempre, al campo.