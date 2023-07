Il sarto Raspadori e quella etichetta multitasking che può essere un boomerang

Calcio Napoli - Giacomo Raspadori è stato l'uomo che ha cucito materialmente lo scudetto sulle magliette con quella conclusione al volo in casa della Juventus. Una prodezza tecnica che evidenzia la bontà di questo calciatore classe 2000. Il talento non si discute, chi lo mette in discussione farebbe bene a focalizzarsi su altri sport di squadra. Nella sua carriera da allenatore, Rudi Garcia ha sempre fatto esplodere chi aveva le caratteristiche fisiche e tecniche di Giacomino. Certamente è un dettaglio importante ma non può bastare per la consacrazione definitiva dell'ex Sassuolo.

La duttilità di Raspadori è un valore aggiunto, ma anche un'arma a doppio taglio. E' stato utilizzato in questo anno di Napoli da falso nueve, trequartista nel 4-2-3-1, ala e perfino mezzala. Lui è una spugna, cerca sempre di apprendere il massimo dal mister. Tuttavia la domanda che un po' tutti si fanno è la seguente: qual è il vero ruolo di Giacomo in questo Napoli? La società investito tanto su di lui, De Laurentiis ci conta così come Rudi Garcia. Quest'anno deve essere quello di Raspadori anche perchè la Nazionale ha bisogno del suo talento sconfinato. Il fatto che ci sia un piano B al 4-3-3 è una notizia positiva.

Monsieur Rudi sa di avere tra le mani un gioiellino, lo ha capito fin dai primi allenamenti. Lo valorizzerà per farlo diventare magari la sorpresa della stagione. Raspadori è pronto a scrollarsi via l'etichetta di calciatore ancora in fase di costruzione. Con il Napoli intende scrivere ancora pagine e importanti e magari cucire, come un sarto preciso e di qualità, qualche altro titolo sulla maglia azzurra. Adesso però dategli almeno un ruolo primario da cui poi fare altri sperimentazioni in lungo ed in largo per il campo. Raspadori è il presente ed il futuro del Napoli.

