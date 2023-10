Il rendimento di Raspadori e Simeone quando giocano dal primo minuto: c'è un dato univoco in A e Champions | FOCUS

Simeone o Raspadori? Il conto alla rovescia su questa delicata scelta in vista di Verona è entrato nel vivo. Certamente qualcosa cambierà per quanto riguarda la manovra offensiva del Napoli in quanto il Cholito e Jack hanno caratteristiche totalmente diverse dal Victor Osimhen. Tralasciando però questo aspetto, bisogna andare anche ad analizzare quale è stato il rendimento dei due attaccanti quando l'allenatore Rudi Garcia ha scelto di schierarli dal primo minuto in stagione finora.

Rendimento Simeone e Raspadori dal primo minuto

Giacomo Raspadori ha disputato finora 393' in serie A partendo solo tre volte dall'inizio. I numeri dicono che il numero 81 ha giocato 90' contro il Frosinone, 83' con il Sassuolo e 67' al Dall'Ara contro il Bologna per un totale di 240'. In Champions League invece non è mai partito titolare. Lo score reti realizzate dal primo minuto è di zero gol segnati.

Giovanni Simeone invece è partito soltanto una volta titolare in serie A finora. L'argentino è stato schierato al centro dell'attacco in Lecce-Napoli venendo poi sostituito all'intervallo. Dei 111' tra campionato e Champions League sono solo 45' quelli disputati dal Cholito al primo minuto. Anche lui, così come Raspadori, non è mai andato in gol quando Garcia ha deciso di dargli fiducia dall'inizio. C'è un altro dato che accomuna i due attaccanti: l'unico gol messo a segno finora in serie A lo hanno realizzato entrando dalla panchina. Anche l'ex Verona non è mai stato titolare in Champions finora.

Rendimento 2022 2023 di Simeone e Raspadori

Nella passata stagione, Simeone ha collezionato 25 partite in serie A con 4 gol e 1 assist per un totale di 385'. L'argentino ppartì soltanto una volta titolare in campionato (Napoli-Milan 0-4) disutando 76'. In Champions League furono due le volte in cui il Cholito venne schierato dall'inizio. Entrambe furono contro il Glasgow Ranger, il bottino fu di due reti.

Giacomo Raspadori, sotto la gestione Spalletti, ha fatto 7 apparizioni dal primo minuto segnando solo un gol in Napoli-Spezia. Per quanto riguarda invece la scorsa Champions League, furono tre le volte dal primo minuto con un bottino finale di tre gol.

