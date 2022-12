Il nuovo acquisto del Napoli non è Bereszynski

Il nuovo acquisto del Napoli non sarà Bereszynski. Lo sa bene Luciano Spalletti che da attento osservatore avrà notato quanto a questa squadra stia mancando l'apporto decisivo di Amir Rrahmani al centro della difesa. Il Napoli praticamente ha perso praticamente il prezioso baluardo difensivo lo scorso 10 ottobre sul campo della Cremonese. La sua assenza è passata un po' troppo sottotraccia. I numeri ci dicono che senza Rrahmani, la difesa del Napoli ha sbandato paurosamente. Nelle gare ufficiali, le reti prese sono state sette: due con l'Ajax, due con il Bologna, una con l'Atalanta e due con l'Udinese. Quest'ultime potevano costare davvero caro in termini di punti. A questo bisogna aggiungere poi le altre subite nelle amichevoli finora disputate: due con l'Antalyaspor, una con il Crystal Palace, tre con il Villarreal ed infine ben quattro ieri contro il Lille.

Quando rientra Rrahmani?

L'obiettivo dello staff medico è provarlo ad avere almeno tra i convocati per la sfida del 4 gennaio contro l'Inter dove potrebbe fare capolino anche Bereszynski. Oggi Amir può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto. Se quella di Bartosz è un'operazione di contorno in una rosa completa in ogni reparto, il rientro del kosovaro diventa un obbligo per formare nuovamente quella coppia centrale che ha rappresentato un incubo per gli attaccanti avversari fino a quella domenica maledetta dello Zini. In agenda per Rrahmani c'è il rinnovo da firmare probabilmente nei primi mesi del 2023 (la tabella di marcia prevedeva durante la pausa Mondiale). A Castel Volturno intanto lavora, suda e ha una voglia matta di riprendersi una maglia da titolare. L'annuncio del colpo Amir è ormai molto vicino per la gioia di Spalletti.

