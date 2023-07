È giunto il momento di difenderlo e non celebrarlo ancora

Calcio Napoli - Con l'ufficializzazione delle 38 giornate di serie A 2023/24 si è aperta la nuova stagione che vedrà il Napoli giocare con il tricolore cucito sul petto. E' curioso leggere già chi fa pronostici su quanti punti si potranno fare in ogni singola giornata. Un giochetto di cui francamente non se ne sente il bisogno e che tra l'altro denota anche una certa incompetenza perchè ogni partita ha una sua storia e lungo un cammino ci possono essere tante variabili a tuo favore oppure no. Stamattina un autorevole quotidiano ha scritto che "Senza più Kim, con Osimhen in bilico e un nuovo tecnico, il Napoli ha meno certezze di un campione tradizionale". C'è però un piccolo dettaglio: il Napoli è la società più solida tra quelle del nostro campionato, ragion per cui non deve vendere per necessità. Certamente la rosa andrà rinforzata, ma vuoi mettere chi deve fare i numeri a colori per prendere un calciatore e chi invece pronti via ha il cash per entrare subito battere la concorrenza?

Quest'anno assisteremo al processo inverso. Se la scorsa estate nelle famose griglie il Napoli veniva messo tra la quinta e la sesta posizione, siamo certi che adesso lo metteranno in pole position con la scusa che chi ha vinto lo scudetto parte sempre favorito. Tralasciando la sagra del qualunquismo, in tal senso manca solo aggiungere che la palla è rotonda, il Napoli viene piazzato primo non perchè lo si crede davvero ma perché al primo intoppo si possano usare le seguenti parole: fallimento, polveriera e società non attrezzata per competere a certi livelli. Il solito boomerang insomma.

Siamo al 6 luglio, 62 giorni dopo Udinese-Napoli. C'è chi gode ancora per lo scudetto, ci sta dopo 33 anni per carità. Adesso però bisogna riporre nel cassetto tutto, custodirlo per bene e soprattutto difendere questo titolo. I ricordi resteranno indelebili ma nel calcio fanno male. Il Napoli è composto da calciatori che prima di quest'anno non avevano mai vinto un tricolore. Il banco di prova più importante sarà questa stagione che ci dirà effettivamente chi è riuscito a mettersi alle spalle lo scudetto non vivendo più di ricordi bensì mostrando ancora di più fame e cattiveria per vincerne ancora un altro. E' giunto il momento di difenderlo questo tricolore anziché ricordarlo. Perchè "a famme nun tene suonno".