Giampaolo, Calzona ed il ritorno di Garcia: quando il no sense fa più danni di Mazzarri

Che Walter Mazzarri fosse stato un salto nel buio lo avevamo scritto mesi fa citando la scena di Antonio De Curtis nei panni di Marco Antonio il quale, osannato dalla folla (in questo caso stampa e tifosi), diceva frasi no sense riuscendo ad avere consensi a prescindere. Dopo la vittoria di Bergamo, più di qualcuno disse che il bacio tra Kvara e Mazzarri era l'inizio di una ripresa. Nel calcio bisogna avere equilibrio e non buttarsi in avanti con il rischio di fare anche brutte figure verso chi legge, ascolta o segue le vicende del Napoli.

Oggi tutti chiedono a gran voce l'esonero di Walter Mazzarri. L'amico di famiglia, così come lo ha ribattezzato Aurelio De Laurentiis nella recente conferenza stampa, è riuscito nell'impresa di peggiorare la media punti di Rudi Garcia. A tal proposito, c'è chi ipotizza un clamoroso ritorno dell'allenatore francese. Ma voi ce lo vedete davvero Garcia tornare alla guida del Napoli dopo che un presidente lo sputtana mediaticamente? Sarebbe roba da perderci la testa davvero. Garcia, tralasciando il discorso tecnico, immaginiamo abbia una dignità professionale tale da non pensarci minimamente a questo scenario davvero folle.

Come possibili eredi di Mazzarri sono spuntati fuori i nomi di Marco Giampaolo e Francesco Calzona con Marek Hamsik suo vice. Partiamo subito dal tecnico di Bellinzona, dicendo che non allena da ottobre 2022. Come se non bastasse, la metodica di gioco dell'ex tecnico della Samp è molto particolare. In carriera si è quasi sempre affidato al 4-3-1-2 che prevede dei codici di gioco molto particolari. Il Napoli ha bisogno di certezze e non di altri esperimenti. Giampaolo, che De Laurentiis stima da molti anni, non ci sembra la soluzione perfetta per l'immediato. Per quanto riguarda il duo Calzona-Hamsik vogliamo porre solo una domanda: secondo voi, un allenatore che riesce a portare la Slovacchia all'Europeo può mai accettare il Napoli per tre-quattro mesi rinunciando alla prestigiosa vetrina internazionale frutto di un lavoro di tanti anni?

E allora De Laurentiis cosa deve fare? Cambiare di nuovo allenatore non risolverebbe la situazione. Bisogna portare a termine questa stagione, possibilmente con dignità e senza ulteriori ribaltoni. Mazzarri da ieri ha finito gli alibi. Non ha più infortunati e può sbizzarrirsi nelle scelte. Certo è che fare peggio del suo predecessore era qualcosa di difficile.