Gazzetta - Colpi di livello, rinnovo Insigne e solo un big via: il piano di ADL in caso di qualificazione alla Champions

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato il piano studiato da Aurelio De Laurentiis qualora il Napoli riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League a fine stagione.

Napoli in Champions: il piano di De Laurentiis

La rosea scrive: "L’indirizzo finanziario imposto da De Laurentiis è quello dell’abbattimento dei costi. Si parla di alcune cessioni eccellenti, tipo quelle di Koulibaly e Fabian Ruiz dalle quali il presidente vorrebbe ricavare almeno 110 milioni di euro. Ma la Champions potrebbe comportare il solo sacrificio di uno dei due: l’indiziato è il difensore. In entrata, Giuntoli sta seguendo Junior Firpo, l’esterno sinistro del Barcellona, per l a fascia mancina, mentre dall’Ajax potrebbe arrivare il giovane difensore centrale, Perr Schuurs (12 milioni la valutazione). Sul fronte rinnovi, c’è da discutere quello di Lorenzo Insigne il cui contratto scadrà a giugno 2022. C’è una differenza sostanziale tra offerta e richiesta. Ma il tesoretto Champions potrebbe servire per mettere d’accordo le parti".