Garcia ed i gol alternativi a Osimhen: Zielinski e Politano già come un anno fa. Un dato mette in crisi mezzo reparto | FOCUS

La tegola Victor Osimhen priverà il Napoli dell'uomo che ha segnato finora il 30% dei gol stagionali dell'intera squadra. Tuttavia Garcia, talvolta inimicandosi un po' tutto l'ambiente per la tempistica, ha già testato un Napoli senza il suo centravanti principe. Questa sorta di esperimento dovrà gioco forza diventare un'abitudine almeno per i prossimi 40 giorni o giù di lì. Gli azzurri finora hanno messo a segno 20 nel corso di questa stagione. Togliendo le 6 marcature di VO9, Garcia è riuscito a mandare a rete 8 calciatori diversi. La scorsa stagione furono in totale 17 gli azzurri che esultarono per un gol.

Quest'anno le reti 'alternative' a Osimhen sono state 14. A guidare la graduatoria dei goleador sono Zielinski e Politano con 3 reti ciascuno. Entrambi hanno già eguagliato lo score della passata stagione dove a fine anno realizzarono l'attuale numero di reti. Un passo in avanti l'ha fatto anche Ostigard che non aveva mai segnato così tanto in azzurro. In linea con lo scorso campionato c'è anche capitan Di Lorenzo (gli manca solo un gol per pareggiare i conti). Identico discorso per Raspadori.

Non può però non balzare all'occhio l'assenza di gol da parte dei centrocampisti. Togliendo Zielinski e Gaetano, nessuno è riuscito finora a gonfiare la rete della porta avversaria. Lo scorso campionato andarono a segno Anguissa (3), Elmas (6), Ndombele (1), Lobotka (1) per un bottino di ben 11 reti. Oggi Garcia può vantare solo le 3 reti di Piotr e quella di Gaetano nei minuti finali del match in casa del Lecce. Un dato che deve essere necessariamente migliorato perché non sempre gli attaccanti possono risolverti le partite.

Come farà il Napoli senza Osimhen? Ad oggi tutto il reparto offensivo, ad eccezione di Lindstrom, è riuscito a fare il proprio dovere. Sono 12 i centri stagionali di cui il 50% segnato dal solo Osimhen. Il resto se lo sono diviso Politano (3), Kvara (1), Raspadori (1), Simeone (1). A Garcia non mancano le scelte. Questa squadra in passato ha dimostrato di poter rinunciare al suo attaccante principe.

