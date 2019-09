Elmas: "Stamattina ho avuto un infortunio, ma sto già meglio! Spero di giocare la prossima partita"

Ultimissime calcio Napoli- Eljif Elmas, centrocampista della SSC Napoli, ha subito un infortunio in Nazionale durante l'allenamento con la Macedonia. Il calciatore azzurro ha lasciato anzitempo la sessione di allenamento per un botta alla caviglia destra dopo uno scontro con un compagno di squadra ed è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti, intanto sono arrivate le sue parole.

SSC Napoli, infortunio Elmas: le sue parole

C'è stata un po' di apprensione per un infortunio che ha visto protagonista Eljif Elmas nell'ultimo allenamento con la nazionale. Allarme rientrato? Sembra proprio di sì. A chiarire le condizioni è lo stesso centrocampista del Napoli tramite il profilo Instagram della federcalcio macedone. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24: "Ringrazio tutti per essersi presi cura di me immediatamenti. Ho avuto un infortunio nell'allenamento odierno, ma sto meglio. Spero di poter essere già a disposizione per la prossima partita"