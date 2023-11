Divieto lampo di ingresso al Maradona per i tifosi Union Berlino? Cosa prevede il regolamento UEFA

Calcio Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport non ha escluso la possibilità che questa sera al Maradona, in virtù degli contri tra ultras tedeschi e la Polizia in città ieri sera, possa essere vietato l'ingresso ai sostenitori dell'Union Berlino. Sarebbe una decisione non solo senza precedenti sia dal punto di visto della tempistica, ma anche della rischiosità perché al contempo bisognerebbe poi rispedire a casa i tanti tedeschi arrivati per assistere al match di Champions League. Vediamo cosa prevede il regolamento UEFA quando ci sono sono scontri che coinvolgono le tifoserie.

Scontri ultras Napoli Union Berlino: cosa prevede regolamento UEFA

Il regolamento UEFA è molto chiaro per quanto riguarda gli scontri tra tifosi e le relative sanzioni per i club:

"I club ospitanti e le associazioni nazionali sono entrambi responsabili dell'ordine e della sicurezza dentro e intorno allo stadio prima, durante e dopo le partite – recita la norma al comma 1 –. Tutte le associazioni e i club devono rispettare gli obblighi definiti dalla UEFA, sono responsabili per incidenti di qualsiasi tipo e possono esserne soggetti provvedimenti disciplinari e direttive a meno che non dimostrino che non sono stati negligenti in qualche modo nell'organizzazione della gara".

Dal punto di vista sportivo, Napoli e Union Berlino non rischiano nulla in quanto gli incidenti sono avvenuti in una zona lontana dallo stadio Maradona. C'è però un precedente che ha visto protagonista un'altra squadra tedesca, l'Eintracht Francoforte, proprio a Napoli. In quella circostanza, ci fu il divieto preventivo di trasferta per i sostenitori Eintracht (in virtù di quanto accadde nella gara d'andata) ma quest'ultimi giunsero lo stesso nella città partenopea rendendosi protagonisti di scontri e non solo. Anche in quel frangente vi furono arresti oltre che ingenti danni alle attività commerciali colpite dal lancio di oggetti e non solo.

L'UEFA sanzionò l'Eintracht Francoforte non per gli incidenti di Napoli bensì per quelli avvenuti all'andata:

"Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 50.000€ e ordinata la chiusura parziale dello stadio di Eintracht Francoforte (cioè l’intera Kurve West inferiore, composta dai settori 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42) durante la prossima (1) partita di competizione UEFA che giocherà come squadra di casa, per aver acceso fuochi d’artificio".

Resta da capire se verrà preso un provvedimento d'urgenza in grado di vietare l'eventuale ingresso dei tifosi dell'Union Berlino al Maradona oppure l'UEFA, come accaduto con il precedente Eintracht-Napoli, farà comunque regolarmente accedere i tifosi tedeschi allo stadio per poi sanzionare il club in maniera forte.