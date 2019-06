De Nicola-Napoli, frattura con Ancelotti: il caso Ospina ha segnato i rapporti, il tecnico s'infuriò negli spogliatoi [ESCLUSIVA]

La possibile uscita di scena di Alfonso De Nicola è strettamente legata al rapporto con Carlo Ancelotti. Mai stato idilliaco. I due non si sono presi, nulla di personale ovviamente. Ma il tecnico del Napoli non ha gradito come il capo dello staff medico abbia gestito alcune vicende, in primis quella di David Ospina.

Durante la gara contro l'Udinese del 17 marzo il portiere colombiano subì un forte trauma alla testa al 4' di gioco. Dopo un controllo rapido in campo, De Nicola decise di tenerlo in campo. Al 41' del primo tempo Ospina si accascia a terra, accusa problemi di orientamento dovuto al forte trauma con vistoso taglio alla testa.

A quel punto viene trasportato d'urgenza fuori dal terreno di gioco e trasferito all'ospedale San Paolo in Pronto Soccorso, accompagnato anche dal dottor De Nicola. Questo è stato uno degli elementi di rottura del rapporto tra il medico sociale e Carlo Ancelotti. L'allenatore, infatti, s'infuriò letteralmente all'interno degli spogliatoi per come la cosa fosse stata gestita.