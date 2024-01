De Laurentiis: "Sempre stato convinto che fosse un bel Napoli. Mazzarri? Diamogli tempo, impossibile fare cose con carta carbone. Sulla vicenda Osimhen..."

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Ecco le parole del presidente De Laurentiis a Sportmediaset:

"Sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli. Poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità, che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra e quindi poi non si può pretendere di fare sempre le cose con la carta carbone perché non vengono. Diciamo che il digitale nel modo di allenare non è ancora arrivato.

Procura della Reubblica di Roma sul caso Osimhen? La Lega di Serie A sbaglia a voler mettere bocca e distrarre...Tutti, comprese Uefa e Fifa, cercano di sminuire e minimizzare il valore vero dei tifosi che è il campionato nazionale. Va rivisto il calcio, la modalità di giocare. Per il resto non mi va di parlare più di nulla".