De Laurentiis rinnegherebbe se stesso con l'arrivo di Amrabat

Calciomercato Napoli - Togliendo questo weekend, al Napoli restano cinque giorni per provare a chiudere almeno un'operazione in entrata. Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Sofyan Amrabat della Fiorentina. Un centrocampista in grado di giocare sia a due che a tre in mezzo al campo da vertice basso. Si tratta di un calciatore di sicuro affidamento. Per poterlo però eventualmente vedere in azzurro bisognerà almeno dare via Diego Demme che ha solo un altro anno di contratto.

Sofyan Amrabat

Perchè l'arrivo di Amrabat sarebbe una svolta storica per De Laurentiis? Premesso che nel calcio mai dire mai, ma nella sua gestione De Laurentiis non ha mai acquistato calciatori che gli hanno detto di no la prima volta. Nel caso specifico di Amrabat, tutti ricorderanno come il Napoli raggiunse di fatto l'accordo con l'Hellas Verona ma il marocchino puntò fortemente i piedi. Il diretto interessato, in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport molto tempo fa, ha spiegato i motivi per cui decise di sposare il progetto Fiorentina anziché quello Napoli: "Sono venuto a Firenze perché la Fiorentina, e Commisso in particolare, mi hanno dato la sensazione di volermi più di tutti. Sono stato colpito dalle ambizioni del club, oltre che dalla città e ai tifosi. Ma non è stata una decisione semplice: erano state positive anche le conversazioni con Giuntoli e Gattuso per il Napoli che con Maldini e Boban per il Milan. Ma ho seguito il mio istinto e ho scelto la Fiorentina".

Adesso bisognerà capire se davvero De Laurentiis vorrà accogliere in casa sua chi lo aveva di fatto messo da parte per andare da chi gli aveva promesso un progetto migliore dimostrando realmente di volerlo con sé. Amrabat può rappresentare quella occasione last minute, magari in prestito oneroso con diritto oppure obbligo di riscatto. Le vie del mercato si sa, sono imprevedibili. Chi dice no la prima volta al Napoli non è mai stato più trattato dalla società azzurra. Per questo Sofyan potrebbe essere un'eccezione di non poco conto anche se De Laurentiis rinnegherebbe se stesso. Sarebbe la prima volta che prenderebbe chi gli ha chiuso in faccia le porte.

