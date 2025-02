De Laurentiis, il legale: "Non è un rinvio a giudizio, ma una richiesta al GUP! Esibiti documenti importanti, la reazione di ADL"

“Non è un rinvio a giudizio, è una richiesta della Procura di Roma, al giudice dell’udienza preliminare. Siamo ancora nella prima fase del processo. Sono sorpreso - ha detto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre l'avvocato Fabio Fulgeri, legale del Calcio Napoli e del presidente De Laurentiis, a proposito della richiesta di rinvio a giudizio per l'eventuale processo per presunto falso in bilancio e plusvalenze fittizie a carico del club azzurro per le operazioni di mercato relative agli acquisti di Manolas e Osimhen - da questa richiesta". Di seguito la nota stampa:

"Nella fase delle indagini abbiamo documentato con pareri importanti come le operazioni dal punto di vista contabile fossero assolutamente regolari. A noi non è stato notificato nulla. Ripeto, pensavamo di aver chiarito tutto in maniera abbastanza autorevole con pareri tecnici importanti che hanno attestato la regolarità dell’operato del Napoli sotto il profilo contabile. E’ una questione tecnica, anche difficile da spiegare, verte sull’applicabilità o meno di alcuni criteri contabili. Ho sentito De Laurentiis. Abbiamo parlato brevemente. Il presidente è sereno, come lo è sempre stato. Noi abbiamo affrontato la vicenda con la serenità di chi non ha commesso alcun illecito o irregolarità. Siamo stati supportati da pareri importanti. Adesso deciderà il gup. Le conseguenze dal punto di vista sportivo? Questa è una mera richiesta, se non viene ritenuta penalmente rilevante, cose che mi sento di escludere, sono convinto che non ci saranno conseguenze neanche sportivamente. I tempi? Probabilmente ci vorrà qualche mese, difficile dirlo adesso”