CorSport - Rinnovo Mertens, c'è l'ok di ADL: spunta data dell'incontro. Novità su durata contratto e cifre

Si avvicina il rinnovo di Mertens con il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a sottolineare il corposo taglio dell'ingaggio in termini di cifre, sottolinea come anche De Laurentiis abbia aperto ad un altro anno di Dries. Spunta la probabile data dell'incontro.

"Mertens vuole il Napoli e il Napoli è disposto ad affrontare con Mertens il discorso del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. E se le cose dovessero andare come Dries spera da sempre, con tanto di pubbliche dichiarazioni sparate a raffica da novembre senza se e senza ma, sarebbe un grande regalo di compleanno: il 6 maggio compirà 35 anni, sì, ma il confronto dovrebbe andare in scena dopo la fine del campionato, e dunque dopo il 22 maggio. Le basi della discussione saranno stravolte: l'idea di fondo è quella di un prolungamento annuale - magari con un'opzione ulteriore a favore della società uguale a quella non esercitata in questa stagione -, a cifre nettamente inferiori. Del tipo: 1,2 milioni a stagione o giù di lì; qualcosa in più ma non molto, con o senza bonus".