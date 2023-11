"Con lui mi si è aperto un mondo". De Sanctis, il feeling con Garcia e la stoccata ai furbetti dello spogliatoio romanista

"Garcia? Con lui mi si è aperto un mondo". La sfida tra Salernitana e Napoli metterà di fronte due persone che hanno condiviso un'esperienza importante quando erano alla Roma. Da un lato c'è Morgan De Sanctis, ex portiere tra l'altro del Napoli, che in giallorosso è stato uno dei pilastri di Rudi Garcia. Dall'altra parte c'è invece il tecnico francese che aveva inserito Morgan nel famoso consiglio dei saggi come chiama definirlo lui.

La stima di Morgan De Sanctis per Rudi Garcia

In una intervista rilasciata al Romanista nel 2013, De Sanctis elogiò l'operato del suo allenatore Rudi Garcia: "Mi ha impressionato, quando l'ho conosciuto si è aperto un mondo. In due mesi ha imparato l'italiano, e questo significa tanto. Non è solo la forma, ma i suoi contenuti, la chiarezza di quello che dice con chiunque. Io sapevo di essere arrivato in una squadra forte, malgrado i risultati degli ultimi due anni, e se sono venuto è anche per questo, perché sono pragmatico oltre che filosofo, ma quando ho conosciuto Garcia ho capito che potevamo essere grandi".

Lo stesso De Sanctis, in un'altra intervista rilasciata a Sky l'anno successivo, disse sul tecnico: "Garcia ha capito subito quello che era successo appena arrivato. Lui ha il merito più grande dei successi di questa Roma. E’ una persona molto colta e intelligente. E’ chiaro, efficace, prepara molto bene le partite e lo fa anche in modo divertente. Allenatore completo, speriamo di continuare le cose importanti fatte l’anno scorso".

Quando ci fu l'esonero di Garcia dalla panchina della Roma, l'ex estremo difensore giallorosso prese le difese proprio del tecnico in una dichiarazione rilasciata 8 anni fa ai microfoni di Romanews: "Differenze con Garcia? Da questo punto di vista spesso sono state fatte considerazioni ingenerose nei confronti di Garcia. Spesso si parlava di allenamenti più leggeri, ma in realtà non era così. Eravamo partiti con le prerogative e le aspettative di vincere qualcosa. Questo non è successo e non a causa di allenamenti più leggeri, ma perché c'era la necessità di mettere di nuovo i giocatori davanti alle proprie responsabilità senza avere più alibi. Alibi che invece noi giocatori eravamo stati un po' furbetti a prenderci nell'ultima parte della gestione Garcia".

Garcia e De Sanctis contestati a Napoli e Salerno

Entrambi adesso, seppur ricoprendo ruoli diversi, non stanno vivendo un momento felice. Napoli e Salerno hanno individuato in Garcia e De Sanctis gli obiettivi sensibili di questa parte di stagione non esaltante e deludente dal punto di vista delle prestazioni. Rudi è ancora nel mirino della critica, ogni risultato negativo non gli viene perdonato. Morgan invece viene accusato di aver costruito una rosa più costosa, ma meno competitiva della scorsa stagione. Chissà chi tra i due sabato pomeriggio, al fischio finale del derby, verrà travolto da critiche feroci. Una cosa però è certa: niente e nessuno potrà guastare l'eccellente rapporto tra De Sanctis e Garcia.

RIPRODUZIONE RISERVATA