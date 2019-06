Nota SSC Napoli contro Gazzetta: "Cessione Allan-Insigne con l'ok di Ancelotti una bufala! Nessuna offerta degna, nel caso valuteremo"

Ultimissime calcio Napoli - Il club azzurro risponde alla Gazzetta dello Sport e lo fa tramite una nota pubblicata pochi istanti fa sul proprio profilo ufficiale Ssc Napoli twitter:

"La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate"

Vi proponiamo di seguito l'approfondimento di stamattina da parte della Gazzetta dello Sport

"Ancelotti vuole Lozano a tutti i costi e il Psv per cederlo chiede 50 milioni tondi. In pratica, non basterebbero 100 milioni di euro se le richieste dei club proprietari dei cartellini resteranno invariate. Secondo le indicazioni del mercato, per James Rodriguez occorrono 50 milioni, per Manolas 36 (valore clausola) e per Lozano altri 50 per un totale di 136 milioni. Due potrebbero essere le cessioni per far cassa: Allan al Psg (65 milioni) e Lorenzo Insigne (70) per il quale ha avuto l’ok del tecnico"