Commissioni agli agenti, quanto ha pagato la SSC Napoli dal 2020: costo quintuplicato, le cifre | FOCUS

Aurelio De Laurentiis e le commissioni agli agenti sono un tema sempre d’attualità; specialmente quando sta per aprirsi il calciomercato oppure bisogna trattare qualche rinnovo di contratto. Il presidente del Napoli non ha mai nascosto il suo dissenso, in generale, sul mondo dei procuratori sportivi i quali hanno interesse a spostare il più possibile i loro assistiti per intascare provvigioni sempre più cospicue. Non più tardi di un mese fa, De Laurentiis dichiarò sul tema: “Bisognerebbe eliminare i ricatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento. Fanno innalzare e lievitare i costi dei vari calciatori. Come si combattono? Allungando per legge la possibilità di fare contratti, da almeno di 8 anni in modo tale che dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far salire il salario previsto inizialmente per quel calciatore. E non bisognerebbe dare poi la possibilità ai club di essere procuratori dei calciatori. Allora il problema si risolverebbe: non ci sarebbero situazioni illegali, di cui sentiamo parlare senza prove concrete, all’estero”.

Quanto ha pagato il Napoli di commissioni agli agenti dal 2020

Andando a guardare i bilanci depositati dalla SSC Napoli dal 2020 vengono fuori dei dati importanti per quanto riguarda le commissioni pagate ai procuratori dei calciatori. La cifra complessiva sborsata dal club negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 è stata di 33.017.356,02. La crescita di questo costo è praticamente quintuplicata dal 2020 all’ultimo bilancio.

Nel 2020, il costo delle commissioni è stato di 3.992.235,32. L’anno successivo è praticamente raddoppiato passando a 6.906.264,11. C’è stato poi un piccolo incremento nel 2022 quando la cifra è lievemente aumentata toccando quota 7.116.106,54. Il boom c’è stato nel 2023 quando si è raddoppiato il costo dell’anno precedente passando a 15.002.750, 05. Quest’ultimo dato, se confrontato con quello del 2020, evidenzia come la SSC Napoli abbia incrementato di cinque volte la voce di costo per i procuratori sportivi.

