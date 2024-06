Come nasce l’idea Cambiaghi e cosa cerca il duo Manna-Conte in quel ruolo | FOCUS

Come nasce l’idea Nicolò Cambiaghi per il Napoli? Giovanni Manna e Antonio Conte sono in costante contatto per individuare i profili giusti in entrata. L’allenatore leccese più che soffermarsi sui nomi precisi, ha dettato un po’ quali sono le caratteristiche dei calciatori che cerca nelle varie zone di campo per il suo Napoli. Cambiaghi, classe 2000 di proprietà dell’Atalanta ma che ha giocato le ultime due annate all’Empoli, rientra in quei profili tracciati dal nuovo allenatore.

Idea Nicolò Cabiaghi per il Napoli di Conte

Perché Cambiaghi piace al Napoli? Ribadendo il concetto delle caratteristiche, Manna ha messo gli occhi su Nicolò perché, a differenza degli esterni oggi in rosa, è uno che ha cambio di passo e sprint. Inoltre, dote non comune oggi in rosa, attacca la linea difensiva avversaria andando nello spazio e non volendo palla sui piedi come per esempio prediligono Politano, Ngonge e lo stesso Kvaratskhelia.

In questi giorni si sta leggendo molto di Federico Chiesa in orbita Napoli. Anche lo juventino, per caratteristiche e non per valori tecnici assoluti (lo specifichiamo a scanso di interpretazioni sbagliate o da 113 come amava dire il compianto Gennaro Rambone), è una tipologia di profilo alla Cambiaghi in grado di strappare e giocare su ambedue le corsie esterne offensive. Che sia un indizio in chiave futura per altri nomi? Potrebbe essere, anche perché Manna più che i nomi cerca di seguire calciatori congeniali al gioco di Conte.

Manna ed i suoi collaboratori, vedono in Cambiaghi una sorta di Chiesa ‘grezzo’ nel senso che riconoscono un potenziale importante ma inespresso. Un motivatore come Antonio Conte potrebbe cambiargli la carriera in tal senso. Bisogna però fare i conti con l’Atalanta ed un contratto piuttosto lungo che lega l’attaccante agli orobici. La valutazione, ad oggi, è di 10 milioni di euro. Cambiaghi, nell’ultima stagione, ha giocato praticamente da seconda punta mentre in quelle precedenti da esterno offensivo.

