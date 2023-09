CdM - Rudi Garcia è sotto esame: decisive le prossime 3 partite per il tecnico

Ultimissime Calcio Napoli - Rudi Garcia è sotto esame e lo sarà per le prossime partite. Da una parte c’è stato il tweet a fine gara col Bologna per provare a ricompattare l’ambiente e spazzare via le tensioni, ma dall’altra, riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole vederci chiaro.

Esonero Garcia, prossime 3 partite decisive per il tecnico

La priorità è la qualificazione alla prossima Champions e un cammino europeo sulla scia della passata stagione. Le prossime tre partite, pertanto, saranno decisive per il futuro del neo allenatore del Napoli. Dovesse andare ancora qualcosa storto, col distacco in classifica che aumenterebbe ancora, non è da escludere - si legge - un drastico intervento di ADL per salvare la stagione.